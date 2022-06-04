Певица Шакира объявила о расставании с капитаном «Барселоны» Пике

Жерар Пике и Шакира

CentralAsia (CA) - Колумбийская певица Шакира сообщила, что расстается с капитаном и защитником «Барселоны» Жераром Пике, передает Daily Star.

«С сожалением подтверждаем, что мы с Пике расстаемся. Ради благополучия наших детей, которые являются нашим наивысшим приоритетом, мы просим уважать частную жизнь», - заявила певица.

1 июня каталонское издание El Periodico написало, что Пике и Шакира расстанутся после измены футболиста. Газета отмечала, что футболист переехал в отдельную квартиру и регулярно посещает ночные клубы в сопровождении «разных женщин».

Позднее СМИ начали распространять информацию о том, что Пике изменял Шакире с матерью его 17-летнего одноклубника по «Барселоне» Гави. Несколько испанских журналистов заявили, то эта информация является фейковой.

Накануне, 3 июня, El Periodico сообщила, что отношения Пике и Шакиры испортились из-за измен футболиста с молодой женщиной. По сведениям газеты, в последнее время Пике несколько раз видели вместе с «молодой блондинкой лет 20», которая учится в университете и параллельно работает организатором мероприятий.

Пике и Шакира начали встречаться в 2011 году. Они не состоят в официальном браке, однако у них есть два сына — Милан и Саша.

Пике выступает за «Барселону» с 2008 года. За это время он восемь раз становился чемпионом Испании, семь раз — обладателем Кубка страны, шесть — победителем Суперкубка. Кроме того, он три раза выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира. За сборную Испании Пике провел 102 матча. В ее составе он выиграл золотые медали чемпионата мира (2010) и чемпионата Европы (2012).