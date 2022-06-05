В Казахстане начался референдум по поправкам в Конституцию

CentralAsia (KZ) - В Казахстане сегодня, 5 июня проходит республиканский референдум. В голосовании за поправки в Конституцию смогут принять участие все граждане Казахстана старше 18 лет.

Избирательные участки организованы в каждом населенном пункте Казахстана, а также в 52 странах за рубежом. Официальное время голосования - с 07:00 до 20:00 по местному времени.

В бюллетене будет всего один вопрос: «Принимаете ли Вы изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан (всего на референдум выносится 56 поправок), изложенные в проекте закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан».

Вот так выглядит бюллетень для голосования на республиканском референдуме

Чтобы референдум состоялся, в нем должны принять участие более половины граждан, включенных в список участников.

Ранее, 29 апреля президент республики Касым-Жомарт Токаев на сессии Ассамблеи народа Казахстана предложил провести референдум по вопросу внесения изменений в конституцию. В соответствии с поправками сокращаются полномочия главы государства, значительно усиливается роль парламента и местных представительных органов, системно укрепляется правозащитная сфера, воссоздается Конституционный суд, закрепляется окончательная отмена смертной казни и исключаются положения о статусе первого руководителя страны Нурсултана Назарбаева.

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