Референдум в Казахстане: к голосованию приступили 9 964 участка

CentralAsia (KZ) - В Казахстане к голосованию на республиканском референдуме приступили 9 964 участка. Об этом сообщил секретарь Центральной избирательной комиссии Мухтар Ерман, передает Tengrinews.kz.

«По состоянию на 8:00 утра к голосованию приступили все 9 947 участков Казахстана, а также 17 участков при дипломатических представительствах нашей страны в 19 иностранных государствах. 48 участков за рубежом приступили к своей работе. Таким образом голосование проходит на 9964 участках референдума», - сообщил Ерман.

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5 июня в Казахстане проходит республиканский референдум, на котором граждане страны решат, быть ли поправкам в Конституцию.

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