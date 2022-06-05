Глава МИД Польши прибыл в Монголию

CentralAsia (MNG) - В пресс-службе министерства иностранных дел Монголии появилось сообщение, что глава внешнеполитического ведомства Збигнев Рау 4 июня прилетел в Улан-Батор.

В Международном аэропорту имени Чингисхана его встречали Государственный секретарь МИД Монголии Н. Анхбаяр, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша в Монголии К. Бойко и другие официальные лица.

Сообщается, что в монгольской столице польский дипломат проведет встречу с Президентом, Премьер-министром и главой МИД Монголии.

«Рау прибыл в Улан-Батор в качестве председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)».

В ходе встречи они обменяются мнениями о нынешнем состоянии традиционно дружественных отношений между Монголией и Польшей, а также обсудят вопросы расширения сотрудничества в сфере торговли, экономики, культуры и образования.

Это второй визит польской стороны в Монголию на уровне министра иностранных дел, первый визит министра иностранных дел Республики Польша В.Чимошевича в Монголию состоялся в 2004 г.

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