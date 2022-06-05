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Референдум в Казахстане. Более 50% избирателей должны проголосовать, чтобы считать референдум состоявшимся

CentralAsia (KZ) -  Сегодня утром в Казахстане начался референдум по внесению изменений в Конституцию. Избиратели должны согласиться или не согласиться с 33 поправками, что затрагивает каждую третью статью Конституции.

Накануне в обращении к народу президент Казахстана Токаев сказал, что изменения в Конституцию сделают страну президентской страной с сильным парламентом.

В списках избирателей более 11,5 млн человек. В голосовании должны принять участие более 50% избирателей, включённых в список, чтобы считать референдум состоявшимся.

По словам председателя участка 111 в Нур-Султане Гульмиры Кусаиновой, на 8 часов утра (они открылись в 7 утра) проголосовали 117 человек.

Первые предварительные результаты появятся примерно в час ночи.

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