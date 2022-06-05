Путин заявил, что вооружения на Украине российские системы ПВО «щелкают как орехи»

CentralAsia (CA) - Журналист Павел Зарубин опубликовал в Telegram-канале анонс первого за время российских венных действий в Украине интервью президента РФ Владимира Путина. В приведенном видеофрагменте Путин заявил, что российские системы ПВО «щелкают как орехи» вооружения на Украине.

«Их наши системы ПВО щелкают как орехи. Уничтожены десятки»,— сказал Владимир Путин. О каких конкретно вооружениях идет речь, в опубликованном отрывке неясно. Полностью интервью покажут на телеканале «Россия» 5 июня в 22:00.

Ранее США обнародовали детали 11-го пакета военной помощи Украине на сумму $700 млн. Вашингтон направит в Киев реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые способны бить с территории Украины по целям в России. В США заверяют, что эта помощь направляется исключительно для поддержки украинской армии. Киев обещал Вашингтону не использовать РСЗО для обстрела российской территории.