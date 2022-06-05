Монгольские борцы завоевали еще 2 золотые и 2 бронзовые медали из Алматы

CentralAsia (MNG) - В Алматы стартовал международный рейтинговый турнир «Кубок Болата Турлыханова». В эти дни во Дворце спорта имени Балуана Шолака выступят борцы из 15 стран, в том числе из Монголии. Среди них — победители Олимпийских игр, чемпионы мира и призёры континентальных чемпионатов.

Четверо борцов из Монголии вчера завоевали медали. В частности Ц.Намуунцэцэг завоевала золотую медаль, а Д.Отгонжаргал завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 50 кг среди женщин. Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Б.Болортуяа завоевала золото (-53кг), а М.Лхагвагэрэл завоевал бронзу в весовой категории до 125 кг среди мужчин.

Отметим, «Кубок Болата Турлыханова» проходит в 31-й раз, но в таком формате – впервые. На этот раз представлены сразу 3 стиля дисциплины. Это греко-римская, вольная и женская борьба. В целом на ковер выйдут около трехсот спортсменов.

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