Глава комитета международного сотрудничества и безопасности Маджилиса Казахстана прокомментировала конфликт в Украине

Айгуль Куспан

CentralAsia (KZ) - Глава комитета международного сотрудничества и безопасности Маджилиса Казахстана Айгуль Куспан прокомментировала АКИpress позицию своей страны во время голосования на референдуме по Конституции.

- Какая позиция Казахстана по конфликту в Украине?

- Мы за то, чтобы конфликт быстрей закончился. Для нас это большая боль, трагедия. У нас в Казахстане проживают очень много русских и украинцев. Поэтому мы избегаем принимать чью- то позицию, чью- то сторону, так как это сразу же внесёт раскол в наше общество.

- Вы верите, что у Казахстана хватит ресурсов и места для маневрирования, чтобы оставаться нейтральным в этом конфликте и не попасть под вторичные санкции?

- Мы не собираемся нарушать санкции. И это не нарушает ту позицию, которую мы хотим занимать в политическом плане.

Это не нейтралитет, это просто наша позиция. Мы за мир. Это может оказаться наивным, но это действительно важно. Они придут к миру, к диалогу, будут заключать договор о мире. Этот момент настанет, быстрей бы он настал.

Это не какая-то хитрость, чтобы сохранить эту позицию. Это наша искренняя позиция. От того, что мы займёмся чью-то позицию положение, там не изменится.

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