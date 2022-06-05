Референдум в Казахстане: предварительная явка составила более 28%

CentralAsia (KZ) - Предварительная явка на референдуме в Казахстане на 10:00 составила 28,59%. Об этом сообщила член Центральной избирательной комиссии Сабила Мустафина, передает Tengrinews.kz.
По данным на 10.00 на референдуме проголосовало 3 миллиона 351 тысяча 425 казахстанцев.
«По состоянию на 10 часов утра времени Нур-Султана, голосование идет на 9992 участках республики. Согласно данным, представленным в штат комиссии референдума из территориальных комиссий областей, городов республиканского значения и столицы, по состоянию на 10 часов по времени столицы в целом по стране бюллетеней для голосования получили 28,59% от общего числа граждан, включенных в списки. Наибольшая активность граждан при этом наблюдается в Шымкенте - 34,19%», - сообщила Мустафина.
Явка по регионам на 10:00 по времени Нур-Султана выглядит так:
по Акмолинской области - 26,63%;
по Актюбинской области - 25,62%;
по Алматинской области - 28,53%;
по Атырауской области - 29,87%;
по Западно-Казахстанской области - 32,20%;
по Жамбылской области - 32,16%;
по Карагандинской области - 33,56%;
по Костанайской области - 30,14%;
по Кызылординской области - 28,87%;
по Мангистауской области - 23,67%;
по Павлодарской области - 33,14%;
по Северо-Казахстанской области - 34,17%;
по Туркестанский области - 33,15%;
по Восточно-Казахстанской области - 29,88%;
по Нур-Султану - 24,18%;
по Алматы - 13,91%;
по Шымкенту - 34,19%.
5 июня в Казахстане проходит республиканский референдум, на котором граждане страны решат, быть ли поправкам в Конституцию.