экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Назарбаев проголосовал на референдуме в Казахстане
Нурсултан Назарбаев
Нурсултан Назарбаев

CentralAsia (KZ) -  Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев проголосовал на референдуме по поправкам в Конституцию страны. Об этом сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай.

«Нурсултан Назарбаев проголосовал на общереспубликанском референдуме по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан», - написал пресс-секретарь в Twitter.

5 июня в Казахстане проходит республиканский референдум, на котором граждане страны решат, быть ли поправкам в Конституцию

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Глава комитета международного сотрудничества и безопасности Маджилиса Казахстана прокомментировала конфликт в Украине
  • Протесты в Казахстане: Токаев ответил на вопрос о 20 тысячах террористов
  • Эксперт рассказал, как Китаю удается «держать США за горло»


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com