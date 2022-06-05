Назарбаев проголосовал на референдуме в Казахстане

Нурсултан Назарбаев

CentralAsia (KZ) - Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев проголосовал на референдуме по поправкам в Конституцию страны. Об этом сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай.

«Нурсултан Назарбаев проголосовал на общереспубликанском референдуме по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан», - написал пресс-секретарь в Twitter.

Нурсултан Назарбаев проголосовал на общереспубликанском референдуме по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан #референдум2022 pic.twitter.com/iMmrRUcvBP — Aidos Ukibay (@Aidos_Ukibay) June 5, 2022

5 июня в Казахстане проходит республиканский референдум, на котором граждане страны решат, быть ли поправкам в Конституцию

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