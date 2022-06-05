Лавров заявил, что Запад запретил Украине продолжать переговоры с Россией

Сергей Лавров

CentralAsia (CA) - Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал Украину разменной монетой и заявил, что страны Запада запретили ей участвовать в переговорах с Россией. Об этом он сказал в интервью боснийско-сербской телерадиокомпании «Радио и телевидение Республики Сербской».

По его словам, это случилось спустя день после встречи делегаций обеих сторон в Стамбуле.

«Запад не разрешает Украине вести переговоры. Украина два месяца назад вроде бы выдвинула предложение о том, как решить этот вопрос. Мы эти предложения взяли за основу. Так через день Запад запретил украинцам продолжать этот процесс»,— сказал Лавров. К ответу на вопрос о том, есть ли у переговоров перспективы, он отметил, что «Украина — это разменная монета, инструмент, которым манипулируют прежде всего США и Великобритания».

Россия и Украина приостановили переговоры в середине мая. Москва возложила ответственность за это на Киев. По словам главы российской делегации Владимира Мединского, замораживание переговорного процесса — это «инициатива Украины». Москва передала Киеву проект договора, «в котором ряд принципиальных позиций был уже согласован», теперь «мяч на их стороне полностью». Россия со своей стороны не отказывается от разговора, утверждал Мединский.

Очные переговоры делегаций России и Украины в последний раз проходили 29 марта в Стамбуле.