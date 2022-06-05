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Референдум по поправкам в Конституцию в Казахстане официально считается состоявшимся

CentralAsia (KZ) -  Центризбирком Казахстана объявил референдум о внесении поправок в Конституцию страны состоявшимся - к 14 часам на участки пришло 53,43% казахстанцев, имеющих право голоса.

Проголосовали 6 262 973 человека из 11 722 536 участников референдума.

Отмечается, что для признания референдума состоявшимся, в нем должно принять участие более половины всех избирателей Казахстана.

5 мая президент Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в закон «О республиканском референдуме». В этот же день он назначил 5 июня датой проведения референдума по поправкам в Конституцию.

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