Целью референдума является создание нового Казахстана, - генсек ШОС Чжан Мин

CentralAsia (KZ) - Генеральный секретарь Шанхайской организации по сотрудничеству (ШОС) Чжан Мин возглавляет делегацию организации по наблюдению за ходом референдума по внесению изменений в Конституцию Казахстана.

Он похвалил организацию референдума и пожелал всего наилучшего народу этой страны.

В ходе пресс-конференции ему были заданы вопросы.

- Если результаты референдума будут положительными, повлияют ли изменения в Конституцию на безопасность стран ШОС и каким образом?

- Целью референдума является создание нового Казахстана, где люди будут жить в демократической, равноправной и справедливой сфере. Если результаты будут положительными, тогда тогда следует ожидать реализацию этих целей и создание нового Казахстана.

Он также сказал, что страна играла ключевую роль в становлении и развитии ШОС.

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