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В продаже билеты на турнир Большого шлема в Улан-Баторе-2022

CentralAsia (MNG) -  В рамках мирового тура IJF 2022 года турнир Большого шлема в Улан-Баторе пройдет в спорткомплексе Steppe Arena в городе Улан-Батор с 24 по 26 июня.

На мероприятие будут продаваться три вида билетов:

  • Матчи группового этапа — 30 000 тугриков (примерно $9.61) /1 день/,
  • Финал — 50 000 тугриков (примерно $16.02) /1 день/
  • и VIP-билет на все три дня турнира — 1 000 000 тугриков (примерно $32.05), который будет продаваться в ограниченном количестве, так как включает в себя угощение, ресторанное обслуживание и другие преимущества.

Билеты можно приобрести в Центральном дворце спорта.

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