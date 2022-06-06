Премьер-министр Монголии работал в Национальном центре охраны здоровья матери и ребенка

CentralAsia (MNG) - Премьер-министр Л.Оюун-Эрдэнэ работал в Национальном центре охраны здоровья матери и ребенка (НЦЗМР). Поскольку ровно год назад во время рабочего визита в медучреждение премьер-министр пообещал решить вопрос о финансировании комплексного ремонта, ремонтные работы в настоящее время ведутся, и их прогресс составляет более 60 процентов.

В частности, в Национальном центре охраны здоровья матери и ребенка с 1987 года еще не было проведено комплексного ремонта. Таким образом, в начале этого года были начаты соответствующие работы по приведению родильного отделения центра в соответствие с международными стандартами. Наряду с ремонтными работами, которые планируется завершить через два года, начаты работы по строительству пристройки, а также здания Центра трансплантации яичников.

«Правительство Монголии уделяет особое внимание сектору охраны здоровья матери и ребенка, инвестировав в 2021 году 35 миллиардов тугриков ($ 11,2 млн). Например, медицинское оборудование центра было обновлено за счет инвестиций в размере 12,9 миллиардов тугриков ($ 4,1 млн). Также поэтапно осуществляются инвестиции в родильные дома», - сказал премьер-министр Л.Оюун-Эрдэнэ.

В результате государственных инвестиций, вложенных в центр, теперь он может предлагать лечение ретинопатии недоношенных (РН) и хирургию плода. Ведется подготовка к внедрению двух видов хирургических операций, которых нет в Монголии, сообщила директор Национального центра охраны здоровья матери и ребенка Ш.Алтантуяа.

Помимо обновления медицинского оборудования обновлены койки в родильных и послеродовых отделениях центра. В настоящее время общее финансирование в размере 35,2 миллиарда тугриков ($ 11,28 млн) выделено для пяти родильных домов, расположенных в столице.

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