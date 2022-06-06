Монголка работает специалистом по космосу в правительстве Великобритании

Б.Марал

CentralAsia (MNG) - Б. Марал — одна из 10 лучших молодых исследователей Великобритании, специалист по космосу в правительстве Великобритании. Она является специалистом по наблюдению за космическим пространством в Инновационном центре спутниковых приложений «Satellite Applications Catapult» в Соединенном Королевстве.

В 2021 году она была названа одной из десяти лучших молодых исследователей Великобритании и в настоящее время работает над докторской диссертацией в Оксфордском университете. В своей докторской диссертации она работает над созданием системы раннего предупреждения для наблюдения из космоса за самыми неконтролируемыми горнодобывающими плотинами в мире.

Б. Марал знакомит принцессу Анну с космическим наблюдением /© Royal Commission for the Exhibition of 1851/

«Сейчас я сосредоточена на своей докторской диссертации. Она должна объединить три разные дисциплины: исследование космоса, искусственный интеллект и технологии. Объединив эти три сектора и обработав данные, можно создать систему оповещения. В дамбе хвостохранилища размещаются токсичные и опасные отходы горнодобывающей промышленности. В мире насчитывается более 35 000 плотин. Около 8000 из них не имеют контроля. В случае обрушения плотины возникает риск нанесения значительного ущерба окружающему населению и окружающей среде, а также экономике страны. В результате этого исследования я работаю над наблюдением за этими автоматическими плотинами из космоса и созданием системы раннего предупреждения, чтобы мы могли своевременно предвидеть бедствия и реагировать на них», — говорит она.

«Моя ближайшая цель — успешно получить докторскую степень и завершить свои проекты. Но моя долгосрочная цель — уехать работать и жить на родине. Теперь я занимаюсь высокотехнологичными исследованиями и работаю в лучших мировых университетах и ​​инновационных центрах, поэтому я хочу принести свои знания и опыт на родину», — сказала Марал.

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