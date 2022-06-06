Збигнев Рау: Польша возобновляет политические переговоры с Монголией по мере ослабления пандемии

CentralAsia (MNG) - Глава внешнеполитического ведомства Збигнев Рау 4 июня прилетел в Улан-Батор. Сообщается, что в монгольской столице польский дипломат проведет встречу с Президентом, Премьер-министром и главой МИД Монголии.

«Я очень рад, что отношения и сотрудничество между нашими двумя странами становятся более активными, особенно с точки зрения общего уровня торговли. Мы возобновляем наш политический диалог по мере ослабления пандемии COVID-19. Ярким примером тому является мой визит в Монголию. Мы также готовимся к официальному визиту президента Польши в Монголию, который, надеемся, состоится в этом году.

Польша придает большое значение экономическому сотрудничеству. В частности, мы будем прилагать усилия для расширения межотраслевого сотрудничества в таких приоритетных областях, как разведка меди, добыча полезных ископаемых, энергетика и охрана окружающей среды. Хочу отметить, что польские производители знают и обращают особое внимание на то, что потребление некоторых наших продуктов питания в Монголии достаточно высокое и известное. Мы работаем над дальнейшим расширением этого ресурса», — говорит пан Збигнев Рау.

Польша председательствует в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Какие вопросы важны в этой непростой международной обстановке в регионе? Збигнев Рау рассказал о будущей политике и мерах.

«С началом войны против Украины мы разрабатываем программу председательства в соответствии с работой и текущим положением Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Прежде всего, мы призвали российскую сторону прекратить вооруженную агрессию и начали принимать соответствующие меры по поддержке гражданского населения, пострадавшего от войны. Мы должны помнить, что ОБСЕ и большинство государств-членов ООН осуждают российскую агрессию против Украины. Война России является серьезным нарушением международного права, порядка, правил и прав человека. Мы также обеспокоены общим кризисом и тревогой».

В связи с международной обстановкой транзит через некоторые страны невозможен. Как Збигнев Рау учитывает эту ситуацию при нормализации и увеличении торгово-экономического оборота между двумя странами?

«В настоящее время вопрос грузоперевозок между нашими двумя странами является нормальным. Нельзя отрицать, что международная ситуация затруднит транзитные перевозки. Мы следим за ситуацией. Мы ведем переговоры с монгольской стороной по другим маршрутам, кроме традиционных сухопутных».

3-й Международный конкурс пианистов имени Фредерика Шопена под эгидой Збигнева Рау, прошедший в Монголии в прошлом году, был встречен монголами с большой благодарностью. Об этом он.

«Во время моего визита в программу входило открытие выставки микрофотографий в рамках празднования 3 мая, первой конституции Польши. Этой осенью в Улан-Баторе состоится концерт нашей известной певицы Анны Марии Юпек, совместная научная конференция Монгольского сельскохозяйственного университета, Посольства и Польского сельскохозяйственного университета, а также Дни польского кино. Монгольские артисты примут участие в Варшавском кинофестивале с фильмом «Трио», в котором показана роль мальчика с синдромом Дауна.

Есть тысячи выпускников польских университетов. В Монголии также самое большое количество говорящих на польском языке в нашей стране. Как правительство Польши работает над дальнейшим расширением сотрудничества в сфере образования, культуры и науки, включая студенческие обмены и сотрудничество в рамках межправительственных стипендиальных программ?

«Польское правительство на протяжении многих лет поддерживает сотрудничество между нашими двумя странами в области образования, культуры и науки. Согласно соглашению о сотрудничестве в области высшего образования между Республикой Польша и Министерством образования и науки Монголии, 22 монгольские студенты будут учиться в 2022-2023 учебном году. Кроме того, согласно Соглашению о сотрудничестве в области культуры, образования и науки от 1999 года, студенты, получившие стипендии имени президента Монголии, с этого года будут учиться в Монголии. Мы также гордимся тем, что в Государственном университете Монголии есть кафедра польских исследований. Активно также прямое сотрудничество между наукой и высшим образованием. В настоящее время идет речь о расширении сотрудничества между Геологической службой, Катовицким университетом медицинских наук им. Шлонского и Монгольским национальным университетом медицинских наук», — говорит пан Збигнев Рау.

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