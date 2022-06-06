Референдум — это кредит доверия для главы государства в реализации политической реформы, - директор КИСИ Э.Тукумов 

CentralAsia (KZ) - Директор Казахстанского института стратегических исследований Эркин Тукумов ответил на вопросы АКИpress.

- Вы можете перечислить три поправки в конституцию, которые укрепят систему издержек и противовесов?

- Построение более инклюзивной политической модели позволит построить более инклюзивную экономическую модель. В конечном итоге вопрос о благосостониии граждан Казахстана, прав человека, которые будут лучше защищаться, более сбалансированные системы власти, подочетность правительства, подочетность в целом власти, децентрализация власти - вот это все самое важное.

Пока это кажется абстракция, но когда все это заработает, многие увидят большие изменения. Тот же конституционный суд, отмена смертной казни.

Если вы спросите меня, то для меня лично важен процесс децентрализации власти. Самые большие социальные проблемы и вопросы — это на местах, когда годами не решаются мелкие бытовые вопросы на местах. Это супер напряжение в центре, когда все вопросы должны решаться в Нур-Султане, в Астане, когда все вопросы должны решаться в столице. Проблемы должны решаться на местах.

Второе — местная власть должна чувствовать ответственность перед местным населением и своими избирателями. Будут избираться акимы судов, потом районов. Если все будет хорошо, тогда акимы областей.

Конечно, сейчас можно говорить об укреплении парламента, усиление его контрольных функций, перераспределение от президента к парламенту, но для меня это самое главное (децентрализация власти).

- Укрепят ли изменения власть президента?

- Слушайте, референдум это прежде всего акт доверия к власти. Это еще раз выраженный кредит доверия для главы государства в реализации политической реформы.

Подождём результатов (на момент интервью референдум продолжался). По крайней мере то, что люди пришли на участки (на 14.00 референдум состоялся), это уже показывает, что люди заинтересованы в реформах.

Политические реформы - это только начало, дальше пойдут масштабные экономические реформы.

- Какова динамика политического фактора первого президента? Она уменьшается?

- Президент Назарбаев в январе в интервью сказал, что он пенсионер. Он передал, фактически, все полномочия президенту Токаеву. Он остается в истории как первый президент Казахстана. Он сыграл свою роль, он многое сделал для Казахстана. Даватей, не будем посыпать пеплом и говорить, что все бвло плохо. Ничего подобного. Если бы все было плохо, мы бы не имели такой уровень экономического развития. Наш ВВП, без обид, превышает в два раза все ВПП остальных стран ЦА вместе взятых. Это достижение Назарбаева.

Но страницу мы перевернули. Мы движемся дальше.

Вы заметили, что президент Токаев делает такие вещи, чтобы не повторить ошибок прошлого. Например, родственники президента не имеют права занимать никаких политических должностей, президент не является главой правящей партии. Это большой сигнал для всех органов власти. Я считаю, что это были важные перемены.

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