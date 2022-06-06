Из Узбекистана в Россию вновь запустят железнодорожное сообщение

CentralAsia (UZ) - Россия с 14 июня снимает ограничения на въезд граждан Узбекистана железнодорожным транспортом. Такое решение принял оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории России, сообщается на сайте правительства РФ.

«Принято решение о возобновлении с 14 июня железнодорожного сообщения по маршрутам „Ташкент — Самара“ и „Ташкент — Волгоград“ с частотой один раз в неделю», — говорится в сообщении.

С этой же даты Россия снимает эпидемиологические ограничения на въезд иностранных граждан, прибывающих авиатранспортом и через морские пункты пропуска, введённые в марте 2020 года.

В апреле прошлого года Россия возобновила авиасообщение с Узбекистаном и разрешила студентам из Узбекистана вернуться в страну для продолжения обучения.

В прошлом году премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов на встрече с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным предлагал российской стороне увеличить число регулярных авиарейсов между странами и поэтапно возобновить пассажирское железнодорожное сообщение.