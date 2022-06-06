Референдум в Казахстане: озвучены результаты exit-pool

CentralAsia (KZ) - Озвучены результаты exit-pool на референдуме по поправкам в Конституцию Казахстана. Данные трех опросов объявлены на онлайн-марафоне, посвященном республиканскому референдуму, передает Tengrinews.kz.

Результаты exit-pool института комплексных социальных исследований «Социс-А» распределились следующим образом: за проголосовали 76,7%, против проголосовали 23,3%. Явка составила 67,5%.

По данным exit-pool исследовательского института «Қоғамдық пікір», за проголосовало 74,8% участников, против — 25,2%. Явка, по данным исследования, составила 70,1%.

По результатам exit-pool, проведенного «Институтом демократии», за проголосовало 79,4%, против проголосовало 20,6% участников. Явка составила 66,3%.

Еxit-pool (с английского «опрос на выходе») - используемая в мировой социологической практике процедура опроса граждан, производимого социологическими службами на выходе из избирательных участков после голосования.

По предварительным данным Центральной комиссии референдума на 22:00, бюллетени получили 8 млн 30 тыс. 739 человек. Явка составила 68,44%.

Лидером по явке стала Туркестанская область — 80,66%. Меньше всего проголосовавших в Алматы — 33,3%.

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