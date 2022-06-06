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Токаев создал комиссию по возврату вывезенных из Казахстана средств
Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о создании комиссии по возврату финансовых средств, незаконно вывезенных гражданами Казахстана за рубеж, сообщает Акорда.

«Указом президента Касым-Жомарта Токаева создана межведомственная комиссия во главе с генеральным прокурором с целью проведения комплексной работы по возврату незаконно вывезенных гражданами Казахстана за рубеж финансовых средств», – говорится в сообщении.

Глава государства намерен лично контролировать деятельность комиссии.

Комиссию возглавит генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов.

Генеральная прокуратура расследует более 20 дел по фактам вывода капитала из Казахстана.

Об этом в кулуарах правительства сообщил министр финансов Ерулан Жамаубаев, комментируя работу по возвращению незаконно выведенных за рубеж средств. По его словам, сумма вывезенного за границу капитала составила 1 млрд долларов.

В январе президент Казахстана после массовых протестов в стране поручил проверить факты вывода капитала за рубеж. В феврале Токаев поставил перед правительством задачу, чтобы они придумали план возврата денег, незаконно вывезенных из Казахстана.

В марте Токаев запретил вывозить из страны валюту на сумму, эквивалентную $10 тыс., а также определенные объемы золота и инвестиционные монеты. Кроме того, нельзя вывозить золотые слитки аффинированного золота весом 5, 10, 20, 50 и 100 г, а также инвестиционные монеты из золота Altyn Barys и из серебра Kumis Barys, выпускаемые Национальным банком Казахстана. Под запрет вывоза также попало аффинированное золото весом более 100 г.

В правительстве Казахстана пояснили, что мера принята «в целях защиты национальных интересов Республики Казахстан и обеспечения финансовой стабильности» государства.

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