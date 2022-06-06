Узбекистану разрешили транзит грузов через Туркменистан

- Узбекистан, общество
- 9:50, 06 июня 2022
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CentralAsia (UZ) - С 1 июня иностранным транспортным средствам разрешен транзит грузов в Узбекистан через Туркменистан. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана.
Маршрут будет проходить через пункты пропуска «Фарап» на границе в Узбекистаном и «Серахс» — с Ираном.
Транзитные грузы будут передвигаться по территории Туркменистана автоколонной, которая будет формироваться на расстоянии 1 км от границ Узбекистана и Ирана. Время проведения сбора 8:00.
Дорожная полиция будет сопровождать грузовые автомобили. Во время движения водителям запрещается останавливаться и выходить из кабины авто.
Автоколонна будет останавливаться на специальных стоянках для дозаправки, технического обслуживания машин и отдыха водителей.
В случае поломки или возникновения других проблем во время движения автомобиль выводится из колонны. Правоохранители совместно с Туркменским агентством автомобильного транспорта окажут водителю практическую помощь.
Для транзитной перевозки грузов по территории Туркменистана водители должны предоставить результаты ПЦР-теста COVID-19 на границе (не менее чем за 72 часа до пересечения государственной границы), или справку о прививке от коронавируса (не позднее 42 дней с даты последней вакцинации), а также пройти экспресс-тест на COVID-19 на КПП.