Узбекистану разрешили транзит грузов через Туркменистан

CentralAsia (UZ) - С 1 июня иностранным транспортным средствам разрешен транзит грузов в Узбекистан через Туркменистан. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана.

Маршрут будет проходить через пункты пропуска «Фарап» на границе в Узбекистаном и «Серахс» — с Ираном.

Транзитные грузы будут передвигаться по территории Туркменистана автоколонной, которая будет формироваться на расстоянии 1 км от границ Узбекистана и Ирана. Время проведения сбора 8:00.

Дорожная полиция будет сопровождать грузовые автомобили. Во время движения водителям запрещается останавливаться и выходить из кабины авто.

Автоколонна будет останавливаться на специальных стоянках для дозаправки, технического обслуживания машин и отдыха водителей.

В случае поломки или возникновения других проблем во время движения автомобиль выводится из колонны. Правоохранители совместно с Туркменским агентством автомобильного транспорта окажут водителю практическую помощь.

Для транзитной перевозки грузов по территории Туркменистана водители должны предоставить результаты ПЦР-теста COVID-19 на границе (не менее чем за 72 часа до пересечения государственной границы), или справку о прививке от коронавируса (не позднее 42 дней с даты последней вакцинации), а также пройти экспресс-тест на COVID-19 на КПП.