Зеленский посетил позиции украинских войск в Запорожье и в районе Бахмута и Лисичанска. Фото

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский посетил Запорожскую область, сообщает его пресс-служба. О том, когда именно глава государства совершил визит, не уточняется.

В ходе визита президент ознакомился с обстановкой на передовой украинских военных. Он пообщался с военнослужащими и вручил им государственные награды и ценные подарки. «Хочу поблагодарить за большое дело, за вашу службу, за то, что защищаете всех нас, наше государство. Спасибо каждому и каждой. Хочу пожелать здоровья вам и вашим семьям, которые вас поддерживают. Берегите себя!» — сказал президент. Собравшиеся почтили память погибших украинских военных минутой молчания.

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В свою очередь, заместитель главы офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил в своем Instagram, что Владимир Зеленский встретился с жителями, эвакуированными из Мариуполя.

Офис президента Украины 6 июня сообщает, что Зеленский также посетил командные пункты и передовые позиции украинских войск в районе Бахмута Донецкой области и Лисичанска, что на Луганщине.

Во время визита он заслушал информацию об оперативной обстановке на этих участках фронта, а также отчет о материально-техническом обеспечении украинских войск.

Президент пообщался с военными и вручил им государственные награды и подарки.

На прошлой неделе президент Украины посетил Харьковскую область. Он навестил украинских военных. Этот визит Владимира Зеленского стал первым за пределами Киевской области с 24 февраля, когда начались российские военные действия.