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Посол Монголии в Северной Македонии вручает верительные грамоты

CentralAsia (MNG) -  Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в Республике Северная Македония Л.Сайнаа вручила Верительные грамоты Президенту страны Стево Пендаровски.

Передавая приветствие Президента Монголии, Посол выразил приверженность дальнейшему укреплению дружественных отношений между Монголией и Северной Македонией и расширению двусторонних отношений и сотрудничества во всех областях.

Президент Северной Македонии отметил многолетнее и дружественное развитие двусторонних отношений и сотрудничества, поздравил Посла с назначением на должность и пожелал успехов в работе.

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