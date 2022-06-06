Посол Монголии в Северной Македонии вручает верительные грамоты

CentralAsia (MNG) - Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в Республике Северная Македония Л.Сайнаа вручила Верительные грамоты Президенту страны Стево Пендаровски.

Передавая приветствие Президента Монголии, Посол выразил приверженность дальнейшему укреплению дружественных отношений между Монголией и Северной Македонией и расширению двусторонних отношений и сотрудничества во всех областях.

Президент Северной Македонии отметил многолетнее и дружественное развитие двусторонних отношений и сотрудничества, поздравил Посла с назначением на должность и пожелал успехов в работе.

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