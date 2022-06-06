Путин пригрозил ударами по еще не атакованным объектам в случае поставок Украине ракет дальнего действия. Вторая часть интервью (видео)

CentralAsia (CA) - Если Киев получит ракеты дальнего действия, Россия будет делать выводы и применять свои средства поражения по тем объектам, по которым удары пока не наносятся, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину.

«Если они будут и будут поставляться,— из этого мы будем делать соответствующие выводы и применять свои средства поражения, которых у нас достаточно, для того, чтобы наносить удары по тем объектам, по которым мы пока не наносим»,— сказал Путин.

Он сказал, что к 24 февраля, к началу операции, Украина имела на вооружении 515 реактивных систем залпового огня (РСЗО), к настоящему времени 380 уничтожены, «но часть восстановлена, взята из запасов». По его словам, американские поставки РСЗО Украине, в том числе и HIMARS, по сути, «ничего не меняют в ходе спецоперации».

«Здесь нет ничего нового. Во-первых, вот эти системы залпового огня — они ведь в украинской армии находятся на вооружении — аналогичные системы советского, российского производства — «Град», «Смерч», «Ураган»»,— сказал президент. Он отметил, что дальность действия поставленных Украине РСЗО составляет 45–70 км — столько же и у перечисленных российских систем.

Комментируя поставки американского оружия в ранее опубликованном фрагменте интервью «России 1», господин Путин заявил, что российские системы ПВО «щелкают как орехи» вооружения на Украине.