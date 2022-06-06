ЦКР Казахстана озвучила предварительные итоги референдума

CentralAsia (KZ) - В Центральной комиссии референдума озвучили предварительные итоги республиканского референдума, передает Tengrinews.kz.

«По состоянию на 08:00 6 июня завершился подсчет голосов на 10 012 избирательных участках во всех регионах страны и за рубежом. Голосование по конституционным поправкам носило всенародный характер. В соответствии со статьей 31 Конституционного закона «О республиканском референдуме», если в голосовании приняло участие более половины граждан, имеющих такое право, референдум считается состоявшимся. Изменения в Конституцию, вынесенные на референдум, считаются принятыми, если за них проголосовало более половины граждан, принявших участие в голосовании, не менее чем в двух третях областей, городов республиканского значения и столицы», - сообщил на брифинге председатель Центральной комиссии референдума Нурлан Абдиров.

По предварительным данным, за проголосовали 77,18% граждан. Против поправок — 18,66%. 2,58% бюллетеней признали недействительными. 1,58% бюллетеней не учли при подсчете голосов.

Из 11 млн 734 тыс. 642 граждан, обладающих избирательным правом, проголосовали 7 млн 986 тыс. 293 человека. Явка составила 68,06%.

«Число бюллетеней, в которых были выбраны оба варианта ответа, то есть признаны действительными, однако не учитываются по закону, при подсчете голосов составило 1,58 процента, или 125 859 бюллетеней. Остальные бюллетени, а это бюллетени неустановленного образца либо в которых невозможно определить волеизъявление голосовавших, признаны по закону недействительными. Число таких бюллетеней составило 2,58 процента, или 206 096 бюллетеней», - пояснил он.

Территориальные избирательные комиссии в течение двух дней после подсчета голосов по закону должны доставить оригиналы протоколов по каждому региону. После этого итоги республиканского референдума будут установлены на заседании ЦРК.

5 июня в Казахстане прошел республиканский референдум по поправкам в Конституцию.

В бюллетене был всего один вопрос: «Принимаете ли Вы изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан (Всего на референдум выносится 56 поправок), изложенные в проекте закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан».

Чтобы референдум состоялся, в нем должны принять участие более половины граждан, включенных в список участников. Порог явки был достигнут по данным на 14:00.

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