«Талибан» сталкивается с угрозой со стороны ИГ и нового сопротивления, - доклад ООН

CentralAsia (CA) - Эксперты ООН в своем новом докладе заявили, что правители афганских талибов поддерживают тесные связи с «Аль-Каидой» по мере того, как они укрепляют контроль над страной, и их главная военная угроза исходит от экстремистской группировки «Исламское государство» и партизанских атак бывших сотрудников службы безопасности Афганистана, пишет The Washington Post.

Эксперты заявили в отчете Совету Безопасности ООН, что с наступлением лучшей погоды боевые действия могут обостриться, поскольку как и «Исламское государство», так и силы сопротивления проводят операции против сил талибов.

Но ни «Исламское государство», ни «Аль-Каида» «считаются неспособными организовать международные нападения раннее чем до 2023 года, независимо от их намерений или действий талибов, направленных на их сдерживание», — заявила группа экспертов.

Тем не менее, в нем говорится, что присутствие ИГ, «Аль-Каиды» и «многих других террористических групп и боевиков на афганской земле» вызывает обеспокоенность в соседних странах и в более широком международном сообществе.

С момента захвата Афганистана 15 августа прошлого года, когда силы США и НАТО находились на завершающей стадии своего хаотического вывода из страны спустя 20 лет, талибы «предпочитали лояльность и старшинство компетентности, и их решения были непрозрачными и непоследовательными», - заявили эксперты.

В отчете, полученном в четверг, группа по наблюдению за санкциями против движения «Талибан» сообщила, что его лидеры назначили 41 человека из черного списка санкций ООН в кабинет министров и на руководящие должности, и они поддерживают доминирующую в стране пуштунскую этническую группу, ущемляя общины меньшинств, включая этнических таджиков и узбеки.

По словам экспертов, главная задача талибов заключалась в том, чтобы укрепить контроль, «стремясь к международному признанию, вновь вступить в международную финансовую систему и получить помощь, чтобы справиться с растущим экономическим и гуманитарным кризисом в Афганистане».

«Однако после прихода к власти было много факторов, создающих внутреннюю напряженность внутри движения, что привело к восприятию того, что управление талибами было хаотичным, разрозненным и склонным к изменению политики и невыполнению обещаний», — заявили они.

По мере того, как талибы пытаются превратиться из повстанческого движения в руководящий орган, они разделились на прагматиков и сторонников жесткой линии, которые одержали верх и хотят повернуть время вспять, к жесткому правлению группировки с 1996 по декабрь 2001 года, когда они были свергнуты американскими силами после терактов 11 сентября в США.

На сегодняшний день их усилия добиться признания и помощи со стороны западных стран потерпели неудачу, в основном потому, что они не сформировали более представительное правительство и ограничили права девочек на образование после начальной школы, а женщин — на работу и путешествия без участия мужчины (родственников).

«Главная дилемма заключается в том, как движение с негибкой идеологией может взаимодействовать с обществом, которое изменилось за последние 20 лет», — говорят эксперты. «Дальнейшие стрессы вращаются вокруг власти, ресурсов, а также региональных и этнических разногласий».

Несмотря на эти серьезные проблемы, комиссия заявила, что талибы «кажутся уверенными в своей способности контролировать страну и «подождут» международного сообщества, чтобы в конечном итоге добиться признания своего правительства».

«По их оценкам, даже если они не сделают существенных уступок, международное сообщество в конечном итоге признает их как правительство Афганистана, особенно при отсутствии правительства в изгнании или значительного внутреннего сопротивления», — заявили эксперты.

Пока ни одна страна официально не признала движение «Талибан», и растет международное недовольство его обращением с девочками и женщинами и его неспособностью сдержать свое обещание сформировать инклюзивное правительство. Есть также опасения по поводу неспособности талибов сдержать свое обещание не допустить, чтобы террористические группы действовали в Афганистане.

Группа заявила, что «Сеть Хаккани», воинствующая исламистская группировка, имеющая тесные связи с талибами, после захвата власти быстро перешла к получению контроля над ключевыми портфелями и министерствами, включая министерства внутренних дел, разведки, паспортов и миграции. По словам экспертов, теперь он «в значительной степени контролирует безопасность в Афганистане, в том числе безопасность столицы Кабула».

«Сеть Хаккани по-прежнему считается имеющей самые тесные связи с «Аль-Каидой», — заявила группа, и отношения между талибами и «Аль-Каидой» также остаются тесными. Эксперты указали на сообщения о присутствии «основного руководства» «Аль-Каиды» в восточном Афганистане, включая ее лидера Аймана аль-Завахири. Чтобы противостоять Исламскому государству, в отчете цитируется неназванная страна, заявившая, что талибы создали три батальона сил специального назначения, называемых «красными подразделениями».

По словам группы, появление Национального фронта сопротивления и Фронта свободы Афганистана, в состав которых входят бывшие сотрудники афганских сил безопасности, «побудило «Талибан» принять агрессивные меры против населения, подозреваемого в поддержке антиталибских операций».

В апреле силы Национального фронта сопротивления активизировали операции в провинциях Бадахшан, Баглан, Джаузджан, Кундуз, Панджшер, Тахар и Саманган.

По словам экспертов, недавно возникший Фронт свободы Афганистана «также заявил о нескольких нападениях на базы талибов в Бадахшане, Кандагаре, Парване и Самангане».

«Силы талибов могут столкнуться с трудностями при одновременном противодействии нескольким повстанцам», — заявили они.