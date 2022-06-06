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Заместитель премьер-министра Узбекистана провел в Москве переговоры с главой МИД России

CentralAsia (UZ) -  Завершился двухдневный визит в Москву правительственной делегации Узбекистана во главе с заместителем премьер-министра – министром инвестиций и внешней торговли Сардором Умурзаковым, сообщила 6 июня пресс-служба министерства.

По информации Министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ), 3-4 июня были проведены встречи с рядом официальных лиц России. В частности, с заместителем председателя Правительства Алексеем Оверчуком, министром иностранных дел Сергеем Лавровым, а также министром экономического развития Максимом Решетниковым.

В рамках проведенных встреч обсуждались текущее состояние двустороннего сотрудничества, ход реализации имеющихся договоренностей, а также аспекты дальнейшего развития узбекско-российских отношений.

Особое внимание было сфокусировано на вопросах инвестиционного, торгово-экономического, промышленного и транспортно-логистического сотрудничества. Выработаны общие позиции по практическим механизмам углубления взаимовыгодного партнерства двух государств.

По итогам встречи стороны обменялись предложениями о дальнейших шагах по продвижению в решении вопросов, представляющих общий интерес, и согласовали формат практического взаимодействия по всем рассмотренным направлениям сотрудничества.

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