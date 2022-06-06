«Дорогое жилье и продукты»: Житель Новосибирска перебрался в Ташкент и рассказал о плюсах и минусах

CentralAsia (UZ) - Новосибирец Семён Родыгин со своей семьёй часто переезжает на зиму в другую страну. В феврале 2022 года они решили пожить в Узбекистане – в Ташкенте.

Мужчина рассказал, как ему живётся в стране, какие у неё есть плюсы и минусы.

По словам мужчины, в студенческие годы они с женой начинали путешествовать автостопом, затем по путёвкам, а сейчас организуют поездки самостоятельно. Во время отъездов Родыгины сдают свою квартиру в Новосибирске.

Семён рассказывает, что в этом году их выбор пал на Узбекистан. В первую очередь мужчину удивила погода в стране – достаточно жаркая зима, по сравнению с Сибирью. Новосибирец в некоторые дни в феврале ходил по городу в майке.

- Мы с женой выбрали Узбекистан, потому что тут тепло и тут родное околорусское пространство. Мы переезжая всегда продолжаем свой бизнес, занимаемся со студентами, образовательные игры проводим, и там это было удобно делать, - рассказал КП-Новосибирск Семен Радыгин.

При этом в Ташкенте достаточно низкие цены на поездки в общественном транспорта: на метро можно проехать за 6-7 рублей, на автобусе – за 9, услуги такси также недорогие.

Однако из минусов мужчина отмечает действительно дорогое жильё и продукты. Так, Родыгины ранее сдавали в Новосибирске двухкомнатную квартиру за 17 тысяч рублей – этих денег хватило, чтобы снять однокомнатную квартиру, к примеру, в центре Бишкека, и даже оставались средства на еду. В Ташкенте цены заметнее выше – примерно 22-24 тысячи за однокомнатную квартиру.

В итоге мы сняли однокомнатную на окраине, но по линии метро за 300 долларов, — объясняет Семен.

Но, несмотря на близость метро, Семен им практически не пользуется, потому что в Ташкенте хорошо развиты другие виды транспорта и цены за проезд невысокие. Поездка в метро стоит в переводе на российскую валюту 6–7 рублей, на автобусе — 9.

— Такси дешевле, чем в Новосибирске, раза в два — ездим на том же «Яндексе». Но на этом ценовые радости заканчиваются. Всё остальное значительно дороже. Недвижимость, продукты дороже раза в 1,5. Стоимость всех фруктов и овощей тоже высокая, но с приходом сезона нам обещают резкое снижение цен. Но пока мы покупаем их дороже, чем в Новосибирске, куда их отсюда привозят, — поражается Семен Родыгин.

По его словам, сейчас 1 рубль равняется примерно 160 узбекским сумам, но за три месяца курс сильно скакал: было и 140, и 100.

В магазинах, отмечает Семен Родыгин, продается большое количество русских продуктов, а в заведениях общепита много местных блюд, особенно плова:

— Очень много местного, необычного, но ничего поразительного. Как в Лаосе сушеных кузнечиков во фритюре нет, поэтому не поразит. Есть ряд хороших местных фастфудов и ряд кафе с узбекской кухней с пловом. В каждом областном центре есть свой рецепт: где-то морковка не оранжевая, а желтая, а где-то изюм добавляют. Дешевые шашлыки из баранины. Свинина исключена, потому что ислам здесь наращивает влияние.

Новосибирец также добавляет, что в Ташкенте практически нет пьющих и курящих людей на улице. Семён предполагает, что дело в вере – здесь многие соблюдают Рамадан, появляются новые мечети и девушки часто ходят с покрытой головой или даже в парандже. Поэтому, рассказывает сибиряк HГC, здесь очень развиты семейные ценности и уважение к старшим.