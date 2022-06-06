Россия одобрила выплаты пенсий таджикским мигрантам: 1 млрд рублей в год

Фото: "Азия Плюс"

CentralAsia (TJ) - В этом году Россия выделит гражданам Таджикистана, имеющим право на получение российской пенсии, 321 млн рублей, в 2023 году — 444 млн рублей, в 2024 году — 1,01 млрд рублей в год.

Правительство РФ одобрило договор о сотрудничестве между Россией и Таджикистаном в области пенсионного обеспечения. Об этом сообщается на официальном сайте кабмина.

«Одобрить проект федерального закона «О ратификации Договора между Российской Федерацией и Таджикистаном о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения» и внести его в Государственную думу в установленном порядке», - говорится в сообщении.

Договор между двумя странами о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения был подписан в Душанбе 15 сентября 2021 года.

Ранее парламент Таджикистана на очередном заседании ратифицировал соглашение с Россией по пенсионному обеспечению мигрантов.

Как пишет «Азия Плюс», договор основан на пропорциональном принципе и предусматривает распределение финансовой ответственности договаривающихся сторон по предоставлению страхового обеспечения за пенсионные права, приобретенные (приобретаемые) на их территории.

При этом устанавливается, что в случае переезда застрахованного лица на постоянное место жительства в третье государство выплата назначенной пенсии по его выбору будет продолжать осуществляться договаривающейся стороной, ее назначившей, либо на территории этой договаривающейся стороны, либо переводиться на территорию другой договаривающейся стороны.

Согласно данным Regnum.ru, численность граждан Таджикистана, которые достигнут пенсионного возраста в соответствии с законодательством РФ составит в 2022-2023 годах — 3 932 человека, в 2024 году — 8 241 человек.

Средний размер страховой пенсии по старости на начало 2022 года составит 6 902,82 рубля, 2023 года — 7 697,48 рублей, 2024 года — 8 567,78 рублей.

Расходы, связанные с назначением и выплатой социальной пенсии гражданам Таджикистана, проживающим на территории России, исходя из численности — 354 человека в 2022 и 2023 годах, 742 человека в 2024 году, составят в 2022 году — 38,5 млн рублей (с марта по декабрь) (3,8 млн рублей в месяц) (средний размер социальной пенсии — 10 178,31 рублей), в 2023 году — 49,5 млн рублей в год (средний размер социальной пенсии — 10 962,04 рубля), в 2024 году — 109 млн рублей в год (средний размер социальной пенсии — 11 904,78 рубля).

Всего расходы на выплату страховых пенсий, накопительной пенсии и иных выплат за счет средств пенсионных накоплений, а также социальной пенсии гражданам Таджикистана составят в 2022 году — 321 млн рублей (с марта по декабрь) (32 млн рублей в месяц), в 2023 году — 444 млн рублей в год, в 2024 году — 1,01 млрд рублей в год.

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