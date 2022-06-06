В Узбекистане за сутки выявлено 12 инфицированных COVID-19

- Узбекистан, общество
- 12:29, 06 июня 2022
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CentralAsia (UZ) - На 6 июня в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 239 135. В течение прошедших суток зафиксированы 12 новых случаев, сообщает Минздрав республики.
Заболевшие зарегистрированы в столице (6) и Ташкентской (6) области.
За день выздоровели 11 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 237340).
На лечении находится 148 больной COVID-19.
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