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В Узбекистане за сутки выявлено 12 инфицированных COVID-19

CentralAsia (UZ) -  На 6 июня в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 239 135. В течение прошедших суток зафиксированы 12 новых случаев, сообщает Минздрав республики.

Заболевшие зарегистрированы в столице (6) и Ташкентской (6) области.

За день выздоровели 11 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 237340).

На лечении находится 148 больной COVID-19.

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