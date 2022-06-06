В Узбекистане за сутки выявлено 12 инфицированных COVID-19

CentralAsia (UZ) - На 6 июня в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 239 135. В течение прошедших суток зафиксированы 12 новых случаев, сообщает Минздрав республики.

Заболевшие зарегистрированы в столице (6) и Ташкентской (6) области.

За день выздоровели 11 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 237340).

На лечении находится 148 больной COVID-19.