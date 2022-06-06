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Нарушения были незначительными: глава миссии СНГ о референдуме в Казахстане
Леонид Анфимов
Леонид Анфимов

CentralAsia (KZ) -  Референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию Казахстана прошел на высоком организационном уровне с допущением незначительных нарушений. Об этом во время брифинга в Центральной комиссии референдума сообщил глава миссии наблюдателей СНГ Леонид Анфимов, передает ТАСС.

«Миссия наблюдателей от Содружества независимых государств считает, что референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию Казахстана прошел на высоком организационном уровне, в соответствии с действующим законодательством», - сказал Анфимов.

Он также отметил, что в ходе наблюдений в своих отчетах наблюдатели от СНГ отметили немногочисленные и незначительные нарушения, имеющие скорее технический, чем принципиальный характер.

Среди них был единичный случай, когда в кабинку для голосования мужчина вошел вместе с супругой, или председатели избирательных участков предоставляли наблюдателям данные по количеству проголосовавших на конкретный час.

«Это незначительные детали, которые не испортили общую картину», - уточнил глава миссии СНГ.

Он подчеркнул, что гражданам Казахстана на референдуме были созданы условия для свободного волеизъявления.

В воскресенье, 5 июня в Казахстане прошел референдум по поправкам в конституцию. В соответствии с ними сокращаются полномочия главы государства, значительно усиливается роль парламента и местных представительных органов, системно укрепляется правозащитная сфера, воссоздается Конституционный суд, закрепляется окончательная отмена смертной казни и исключаются положения о статусе первого руководителя страны Нурсултана Назарбаева.

Центризбирком сообщил, что явка составила 68,06%. По предварительным данным, поправки в Конституцию поддержали 77,18% избирателей. Положительный ответ на вопрос референдума дало большинство избирателей во всех регионах страны.

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