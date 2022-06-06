Умерла Энн Тернер Кук, детское лицо которой изображено на упаковках питания Gerber

Энн Тернер Кук

CentralAsia (CA) - Энн Тернер Кук, ставшая лицом детского питания Gerber, умерла в возрасте 95 лет, сообщила компания Gerber Products Company.

«Gerber глубоко опечалена кончиной Энн Тернер Кук»,— говорится в сообщении компании, которое цитирует телеканал NBC News.

В компании отметили, что Кук была учительницей и писательницей.

Согласно сообщению на сайте Gerber, компания в 1928 году провела конкурс с целью «найти лицо для рекламной кампании детского питания». Художница Дороти Хоуп Смит представила простой набросок, сделанный углем, и отметила, что завершит его, если выиграет. В результате именно набросок (на нем была изображена Кук) стал победителем конкурса, и в Gerber настояли, чтобы иллюстрация осталась эскизом.

Иллюстрация стала настолько популярной, что в 1931 году Gerber приняла ее в качестве официального товарного знака. Отмечается, что личность ребенка, изображенного на рисунке, «держалась в секрете» 40 лет, до 1978 года. В США на эскизе узнавали то кинозвезд Хамфри Богарта и Элизабет Тейлор, то сенатора Боба Доула и других, однако в действительности малышкой была Энн Тернер Кук.