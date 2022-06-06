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В Узбекистане выросли биржевые цены на хлопковое масло

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане продолжается рост биржевых цен на хлопковое масло, сообщает Минсельхоз.

Средняя цена хлопкового масла, реализованного на Узбекской товарно-сырьевой бирже в январе, составила 14,9 миллиона сумов ($1,3 тыс.) за 1 тонну, минимальная цена – 10,9 миллиона сумов ($990), максимальная – 16,4 миллиона сумов ($1,5 тыс.).

В марте максимальная цена на хлопковое масло поднялась до 17,3 миллиона сумов ($1,569 тыс.), что на 5,2% больше максимальной цены в январе.

Самая высокая цена наблюдалась в мае, она составила 18,8 миллиона сумов ($1,7 тыс.) за 1 тонну продукции, увеличившись на 14,3% по сравнению с максимальной ценой января, и на 72,1% по сравнению с минимальной ценой января.

Средняя цена в мае составила 16,9 миллиона сумов ($1,533 тыс.), что на 2,9% больше по сравнению со средней ценой в первый торговый день года (5 января). За период с января по май средняя цена тонны хлопкового масла составила 15,5 миллиона сумов ($1,4 тыс.), что выше средней цены января на 2,5%.

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