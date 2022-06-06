В Узбекистане запретили требовать зерно у фермеров сверх плана

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане запрещается требовать зерно у хлеборобов сверх плана. Данный процесс находится под контролем прокуратуры, заявил 6 июня на брифинге в АИМК сообщил глава Генпрокуратуры Узбекистана Муродилла Абдухакимов.

По словам чиновника, с начала уборочной кампании зерновым предприятиям поставили более 170 000 тонн зерна. За один килограмм зерна принята стартовая цена 3000 сумов (0,27 долларов). В дальнейшем, в зависимости от цены акции, за эту цену будет уплачиваться дополнительная комиссия. На сегодняшний день хлеборобам выделили 146 миллиардов сумов (13,2 млн долларов).

За прошедшие 4 дня 376 тыс тонн муки были выставлены на биржевые торги, отметил Абдухакимов. Кроме того, в июне планируется реализовать через биржу 170 тыс тонн муки.

Ранее глава «Уздонмахсулот» призвал народ не поддаваться панике и заявил о достаточных запасах муки и зерна.