МИД Таджикистана прокомментировал конфликт на кыргызско-таджикской границе, произошедший 3 июня

CentralAsia (TJ) - Министерство иностранных дел (МИД) Таджикистана обвинило Кыргызстан в перестрелке на границе двух государств, которая произошла 3 июня. Об этом НИАТ «Ховар» сообщили в МИД Таджикистана.

«3 июня 2022 года в 10:40 по местному времени в зоне ответственности пограничного поста «Кех» в селе Ворух города Исфара Таджикистана в результате незаконного преднамеренного проникновения военнослужащих Кыргызстана на территорию Таджикистана произошёл вооруженный инцидент между военнослужащими Пограничных войск Таджикистана и военных подразделений Кыргызстана.

Причиной вооруженного инцидента стало игнорирование кыргызскими военнослужащими законных требований таджикских пограничников покинуть территорию Таджикистана. В ответ на требования представителей Таджикистана кыргызские военнослужащие заняли огневые позиции и первыми открыли огонь в сторону пограничного поста «Кех» в селе Ворух города Исфара Таджикистана. Ситуация усугубилась вследствие стягивания кыргызской стороной дополнительных сил и техники», - говорится в сообщении.

По данным МИД РТ, в ответ пограничники Таджикистана использовали исключительно стрелковое оружие, однако кыргызские военнослужащие применили более мощное вооружение, в том числе минометы, а также задействовали силовиков, не входящих в пограничную службу, утверждают в министерстве.

«В 13:15 по местному времени в результате проведенных по инициативе таджикской стороны экстренных переговоров удалось достичь прекращения огня. Более того, в 14:15 в целях выяснения обстоятельств вооруженного инцидента таджикской стороной был организован переезд представителей Кыргызстана на место инцидента на территории Таджикистана», — отмечается в заявлении.

В МИД Таджикистана подчеркнули, что применение Кыргызстаном подразделений силовых структур, не входящих в штатный состав Пограничной службы страны, «является недопустимым шагом, ведущим к резкой эскалации ситуации на линии государственной границы».

В свою очередь ранее кыргызские власти заявляли, что перестрелка произошла из-за того, что военнослужащие Таджикистана зашли на территорию Кыргызстана.

Также сообщалось, что в результате вооруженного инцидента пострадали двое кыргызских солдат, со стороны Таджикистана получил ранения, как минимум, один военнослужащий.

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