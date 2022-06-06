Узбекистан и Монголия подписали протокол о взаимопонимании по развитию дорог и транспорта

CentralAsia (UZ) - Заместитель министра транспорта Республики Узбекистан Жасурбек Чориев встретился с генеральным директором департамента развития гражданской авиации Министерства по развитию дорог и транспорта Монголии госпожой Мунхтуя Чимеддорж.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами в транспортной сфере, сообщил 6 июня правительственный портал Узбекистана.

Были рассмотрены вопросы, связанные с заключением между правительствами Узбекистана и Монголии соглашения о воздушном сообщении и международных автомобильных перевозках.

В целях развития сотрудничества в сфере международных автомобильных перевозок, создания благоприятных условий для национальных перевозчиков, открытия новых транспортных коридоров, изучения текущей рыночной конъюнктуры стороны договорились об обмене разрешительными бланками до подписания соответствующего межправительственного соглашения.

По итогам встречи подписан протокол о взаимопонимании между Министерством транспорта Республики Узбекистан и Министерством по развитию дорог и транспорта Монголии.