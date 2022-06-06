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Умер помощник первого президента Узбекистана Георгий Крайнов

CentralAsia (UZ) -  4 июня текущего года ушел из жизни Крайнов Георгий Алексеевич, известный государственный деятель, соратник первого президента Узбекистана Ислама Каримова.

Георгий Крайнов родился 21 ноября 1933 года в городе Андижан. Окончил Андижанский государственный педагогический институт.

В 1976 году Крайнов занял должность заведующего сектором газет и журналов отдела пропаганды и агитации ЦК КП Узбекистана. Через год он стал помощником Первого секретаря ЦК КП Узбекистана. Долгие годы работал с первым секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Узбекской ССР Шарафом Рашидовым.

Он занимал высокие посты во время президентства Ислама Каримова, был помощником президента, главным консультантом приёмной.

В последние годы жизни Ислама Каримова он работал заведующим протокольного сектора общего отдела Управления делами аппарата президента.

С 2018 года до последних дней своей жизни работал ведущим научным сотрудником Научно-просветительского мемориального комплекса имени Ислама Каримова.

За годы службы ему неоднократно вручали высокие Государственные награды - почетное звание «Заслуженный работник культуры Республики Узбекистан», ордена «Дўстлик» («Дружбы») и «Меҳнат шуҳрати» («Славы труда»), медаль «Содик хизматлари учун» («За преданную службу»).

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