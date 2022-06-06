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Монголия предложила поставлять чартерными рейсами агропродукцию в Узбекистан

CentralAsia (UZ) -  На днях состоялась встреча заместителя министра сельского хозяйства Узбекистана Алишера Тураева с заместителем министра иностранных дел Монголии Батсумбером Мунхжином.

Как сообщила пресс-служба Минсельхоза, монгольский министр Батсумбер Мунхжин рассказал о состоянии сельского хозяйства Монголии. Отмечено, что животноводство – наиболее развитый сектор аграрного комплекса страны. В Монголии насчитывается около 70 млн голов крупнорогатого и мелкого рогатого скота, из них около 35 млн голов приходится на овец. Также Мунхжин отметил, что на сегодняшний день взаимная поставка товаров в основном осуществляется посредством сухопутных грузоперевозок, в связи с чем предложил наладить чартерное авиасообщение в качестве нового коридора для товарооборота между странами.

Монгольская сторона выразила заинтересованность в увеличении интенсивности взаимодействия с Узбекистаном по ряду вопросов. Батсумбер Мунхжин сообщил о достигнутой договоренности с руководством МИД Узбекистана по созданию Межправительственной комиссии и проведению ее первого заседания во второй половине 2022 г.

По итогам встречи достигнуты договоренности: увеличить объёмы поставляемой в Монголию пищевой и сельхозпродукции из Узбекистана. (Ежегодно в Узбекистане производится более 20 млн. тонн и экспортируется более 80 видов свежей и переработанной плодоовощной продукции около 100 странам мира) и наращивать поставки мяса и мясной продукции из Монголии.

Стороны сформируют список узбекских и монгольских предприятий, заинтересованных в сотрудничестве по наращиванию торгового взаимодействия и совместных проектов.

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