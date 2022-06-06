Протесты в Казахстане: Арману Дикому продлили арест еще на 2 месяца

Арман Джумагельдиев

CentralAsia (KZ) - Арману Джумагельдиеву, известному по прозвищу Дикий Арман, продлили срок ареста еще на два месяца, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Алматинского городского суда.

Сообщается, что 3 июня межрайонный следственный суд Алматы, рассмотрев ходатайство следствия, продлил Арману Джумагельдиеву арест до 7 августа.

О задержании Дикого Армана стало известно 7 января. Его вместе с его преступной группировкой из пяти человек задержали в Алматы в ходе спецоперации в период январских событий. При задержании у подозреваемых изъято четыре полуавтоматических пистолета разных марок и калибров, боекомплекты к ним, холодное оружие и бронированный автомобиль.

Ранее в Генпрокуратуре рассказали, сколько раз и за какие преступления лишали свободы Армана Джумагельдиева. Впервые он был привлечен к уголовной ответственности 1 августа 2005 года судом Аль-Фарабийского района Шымкента.

Также по подозрению в причастности к преступлениям, вменяемым Дикому Арману, был задержан депутат маслихата Алматы Кайрат Кудайберген. По данным следствия, он вместе с Джумагельдиевым организовал сбор людей в гостинице «Казахстан», призывал объединиться вокруг Джумагельдиева, поддержать его и выдвинуть единые требования власти, а затем участвовал в организации их сбора на митинге.

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