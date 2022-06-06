В QazaqGaz, которой руководил «муж» Дариги Назарбаевой, выявили многомиллиардные нарушения

Кайрат Шарипбаев

CentralAsia (KZ) - В QazaqGaz, который до январских событий в Казахстане возглавлял «зять» экс-президента Нурсултана Назарбаева Кайрат Шарипбаев, выявили нарушения на 937 млрд тенге ($2 млрд 165 млн 71 тыс.). Об этом в Мажилисе сообщил нынешний председатель правления национальной компании Санжар Жаркешов, пишет Orda.kz.

На сегодня установлены посреднические схемы и финансовые нарушения на сумму более 937 млрд тенге. Из них нарушения на 123 млрд тенге ($284 млн 208 тыс.) выявлены правоохранительными органами.

«У казахов есть хорошая пословица: кто скрывает свою болезнь, тот быстро умирает. Мы готовы говорить открыто. Проблем действительно много, мы пытаемся их решить», – заявил Жаркешов.

Кайрат Шарипбаев руководил компанией с 2014 по 2022 года, его называют мужем бывшего депутата Мажилиса Дариги Назарбаевой. После январских событий он, как и двое других зятьев экс-президента, покинул свой пост.

Ранее сенатор Ерик Султанов заявил, что убытки национальной компании QazaqGaz за последние семь лет составили 587 млрд тенге ($1 млрд 356 млн 346 тыс.).

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