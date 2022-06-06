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Президент Сердар Бердымухамедов на этой неделе совершит официальный визит в Россию
Предыстория: Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов вместе с сыном совершил малый хадж

CentralAsia (TM) -  Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов на этой неделе посетит Россию с официальным визитом, в ходе которого проведёт переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает «Туркменпортал».

Издание уточняет, что это будут их первые переговоры в статусе лидеров стран.

В ходе телефонного разговора в апреле этого года Владимир Путин пригласил новоизбранного президента Туркменистана посетить Россию с визитом.

18 мая Владимир Путин подписал Указ о награждении Сердара Бердымухамедова орденом Дружбы. Этой награды туркменский лидер удостоен «за большой вклад в укрепление стратегического партнёрства между РФ и Туркменистаном».

На состоявшихся 12 марта президентских выборах за кандидатуру Сердара Бердымухамедова проголосовало абсолютное большинство избирателей – 72,97 процента.

Ранее сообщалось, что 1–2 июня глава Туркменистана совершил первую зарубежную поездку – посетил Саудовскую Аравию, где совершил малый хадж.

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