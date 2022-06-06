В Казахстане введут запрет на вывоз пластиковых отходов

CentralAsia (KZ) - С 14 июня 2022 года вводится запрет на вывоз с территории Казахстана пластиковых отходов, сообщили в Комитете государственных доходов Министерства финансов РК.

Согласно приказу, запрещено вывозить бутылки, флаконы и другие изделия емкостью не более 2 л; прочие бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия емкостью более 2 л; отходы, обрезки и скрапы из пластмасс полимеров пропилена.

В комитете государственных доходов отметили, что товары, помещенные и выпущенные по таможенной процедуре экспорта согласно таможенному законодательству Казахстана и ЕАЭС до дня введения в действие приказа, подлежат беспрепятственному вывозу с территории Казахстана.

Запрет введен в целях обеспечения отечественных производителей полимерной продукции доступным сырьем, отходами ПЭТ (полиэтилентерефталат) для увеличения объемов производства и снижения стоимости готовой продукций на внутреннем рынке.

Отмечается, что полиэтилентерефталат – это термопластичный полимер, являющийся самым распространенным среди полиэфиров. Он используется для изготовления емкостей различного вида и назначения, в первую очередь бутылок.

ПЭТ-материал обладает прозрачностью, высокой прочностью, хорошей пластичностью и химической стойкостью. Примером изделий из ПЭТ являются детали кузова автомобиля, корпуса швейных машин, ручки электрических и газовых плит, детали двигателей, насосов, компрессоров, детали электротехнического назначения, изделия медицинского назначения и многое другое.

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