В Британии сегодня проголосуют по вопросу о вотуме недоверия Борису Джонсону

Борис Джонсон

CentralAsia (CA) - Британский Комитет 1922 года (объединяет не входящих в правительство парламентариев-консерваторов) сегодня, 6 июня, проведет голосование по вотуму недоверия премьер-министру Борису Джонсону. Об этом объявил в понедельник глава Комитета 1922 Грэм Брейди, сообщает телеканал ITV. Для запуска голосования нужно было получить не менее 54 писем от членов Консервативной партии.

«Порог в 15% [депутатов], желающих организовать вотум доверия в отношении лидера партии, был преодолен. В соответствии с правилами, голосование пройдет между 18:00 и 20:00 по Гринвичу сегодня, 6 июня. Все голоса будут подсчитаны немедленно после этого», - сказал глава комитета, добавив, что о времени объявления итогового результата будет сообщено позднее.

Брейди не уточнил, сколько удалось собрать писем.

Чтобы сохранить свой пост Джонсону понадобится поддержка простого большинства коллег по партии (180 и более), после чего он будет защищен от повторения аналогичного демарша в течение как минимум года. Если Джонсону вынесут вотум недоверия, он должен будет покинуть пост лидера консерваторов, а также должность премьера.

Причиной недовольства британских парламентариев стало посещение премьер-министром вечеринок, которые проходили на Даунинг-стрит во время пандемии. Борис Джонсон извинился, но отказался покидать свой пост. Более половины британцев выступили за его отставку.

Как проходит голосование

Голосование о доверии лидеру партии проходит тайно, бюллетени с результатами голосования собирают в урну.

В помещении партийного комитета запрещено фотографировать. Это сделано, для того чтобы партийные активисты не могли требовать фотоподтверждений результатов голосования от членов партии и чтобы члены партии, которые получают зарплату как члены правительства, могли свободно голосовать против Джонсона или за него. Всего в палате общин консерваторы имеют 365 мандатов из 615.

Если член парламента находится за пределами Лондона, он может назначить коллегу для голосования от своего имени в качестве доверенного лица. Подсчет голосов начинается немедленно после завершения процесса, объявлять о результатах голосования будет также Брэди.