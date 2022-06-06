Ташкентский фестиваль искусств стартовал 6 июня

CentralAsia (UZ) - С 6 по 12 июня в столице Узбекистана пройдет Ташкентский фестиваль искусств «Tashkent Art Festival 2022».

Его проведут в парках и скверах Ташкента, отметили организаторы.

В течении пяти дней у любителей искусства будет возможность насладиться уникальными произведениями искусства приглашённых художников из нашей страны и всего мира.

Главная цель организаторов арт-фестиваля - повышение интереса жителей к культуре и изобразительному искусству, всемерная поддержка и развитие талантов и способностей молодых любителей и профессионалов, создание необходимых условий для их свободной творческой реализации.