Ташкентский фестиваль искусств стартовал 6 июня

- Узбекистан, общество
- 16:53, 06 июня 2022
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CentralAsia (UZ) - С 6 по 12 июня в столице Узбекистана пройдет Ташкентский фестиваль искусств «Tashkent Art Festival 2022».
Его проведут в парках и скверах Ташкента, отметили организаторы.
В течении пяти дней у любителей искусства будет возможность насладиться уникальными произведениями искусства приглашённых художников из нашей страны и всего мира.
Главная цель организаторов арт-фестиваля - повышение интереса жителей к культуре и изобразительному искусству, всемерная поддержка и развитие талантов и способностей молодых любителей и профессионалов, создание необходимых условий для их свободной творческой реализации.
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