Из России в Узбекистан пытались нелегально вывезти 4 бурых медвежат

CentralAsia (UZ) - Самарская таможня возбудила уголовное дело по факту попытки контрабанды четырех бурых медвежат, которые находятся под угрозой исчезновения, из России в Узбекистан. Об этом сообщили в пресс-службе Самарской таможни.

"В отношении него [водителя автомобиля], а также неустановленного лица Самарской таможней возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 226.1 УК РФ. За совершенное преступление предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн рублей", - отметили в пресс-службе таможни.

В конце апреля самарские таможенники обнаружили четырех двухмесячных бурых медвежат в салоне транспортного средства, водитель которого пытался пересечь границу России с Узбекистаном. Водителя остановили в районе села Сагарчин в Оренбургской области. У водителя отсутствовали разрешения Росприроднадзора на вывоз с территории России зверей. Согласно документам, медвежат подарил сызранский предприниматель гражданину Узбекистана. Со слов водителя, их везли из сызранского зоопарка в узбекистанский цирк.

Однако в результате совместных оперативных мероприятий таможни и УФСБ России по Оренбургской области удалось установить, что медвежат передал сызранский предприниматель. Эксперты установили, что медвежата принадлежат к защищаемому на территории России виду европейских бурых медведей, которые находятся под угрозой исчезновения. По экспертной оценке, стоимость медвежат составляет 160 тыс. рублей (более 2,6 тыс. долларов).

Бурый медведь входит в перечень видов животных и растений, попадающих под действие конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения.