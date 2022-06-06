Токаев назвал референдум по конституции поворотным моментом в истории Казахстана

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал прошедший референдум по поправкам в конституцию поворотным моментом в истории республики.

Конституционный референдум в Казахстане прошел 5 июня. Центризбирком сообщил, что явка составила 68,06%. По предварительным данным, поправки в конституцию поддержали 77,18% избирателей. Положительный ответ на вопрос референдума дало большинство избирателей во всех регионах страны.

Как сообщила пресс-служба главы государства, такой оценкой он поделился в понедельник в ходе встречи с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом, прибывшим в Казахстан с официальным визитом.

«Приветствуя руководителя внешнеполитического ведомства королевства, глава государства отметил, что его визит совпал с поворотным моментом в истории нашей страны – проведением общенационального референдума, итоги которого позволят приступить к построению нового Казахстана», - говорится в сообщении пресс-службы.

Токаев ранее заявлял, что произошедшая в январе 2022 году попытка государственного переворота подтвердила необходимость скорейшей политической модернизации страны, в связи с чем поправки в основной закон были вынесены на референдум.

Поправки призваны закрепить окончательный переход от «суперпрезидентской» формы правления к президентской республике с влиятельным парламентом и подотчетным правительством. С этой целью поправками снижается излишняя концентрация президентских полномочий. В частности, сокращается участие главы государства в формировании верхней палаты парламента, ограничивается его влияние на местные представительные и исполнительные органы.

Кроме того, устанавливается запрет на членство главы государства в политических партиях на период президентства. Аналогичные требования будут распространяться на председателей и членов ЦИК, счетного комитета, глав регионов и их заместителей. Поправки также устанавливают запрет на занятие близкими родственниками главы государства руководящих должностей в государственных и квазигосударственных структурах.

Ряд поправок направлен на соблюдение прав и свобод граждан, в том числе на создание конституционного суда, закрепление на конституционном уровне статуса омбудсмена и безоговорочный запрет смертной казни. Кроме того, в обновленной конституции будут исключены упоминания о статусе, полномочиях и привилегиях первого президента страны.

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