В странах Балтии начались учения ВВС НАТО Ramstein Alloy

CentralAsia (CA) - В воздушном пространстве стран Балтии начались учения ВВС НАТО и стран—партнеров альянса — Финляндии и Швеции. Учения под названием Ramstein Alloy 22–2 проводятся один раз в четыре месяца.

Главными целями маневров являются охрана воздушного пространства стран Балтии, проведение процедур связи и управления, заявили «Интерфакс-Украине» в главном штабе сил обороны Эстонии. Во время учений, в частности, отработают действия на случай потери связи, эскортирование самолетов, определение воздушных целей.

В учениях задействовано 10 самолетов. В их числе истребители Франции и Испании, а также самолеты из Финляндии, Германии, Швеции, Великобритании и Турции. Активная фаза учений пройдет с 6 по 9 июня в воздушном пространстве Эстонии.

Учения Ramstein Alloy проводятся с 2008 года. В текущем году параллельно с ними в Балтийском море 5 июня также начались военно-морские учения НАТО Baltops 22. В них участвуют 14 стран НАТО, а также Швеция и Финляндия. Учения продлятся до 17 июня и станут самыми масштабными в истории альянса.