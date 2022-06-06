экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В странах Балтии начались учения ВВС НАТО Ramstein Alloy

CentralAsia (CA) -  В воздушном пространстве стран Балтии начались учения ВВС НАТО и стран—партнеров альянса — Финляндии и Швеции. Учения под названием Ramstein Alloy 22–2 проводятся один раз в четыре месяца.

Главными целями маневров являются охрана воздушного пространства стран Балтии, проведение процедур связи и управления, заявили «Интерфакс-Украине» в главном штабе сил обороны Эстонии. Во время учений, в частности, отработают действия на случай потери связи, эскортирование самолетов, определение воздушных целей.

В учениях задействовано 10 самолетов. В их числе истребители Франции и Испании, а также самолеты из Финляндии, Германии, Швеции, Великобритании и Турции. Активная фаза учений пройдет с 6 по 9 июня в воздушном пространстве Эстонии.

Учения Ramstein Alloy проводятся с 2008 года. В текущем году параллельно с ними в Балтийском море 5 июня также начались военно-морские учения НАТО Baltops 22. В них участвуют 14 стран НАТО, а также Швеция и Финляндия. Учения продлятся до 17 июня и станут самыми масштабными в истории альянса.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Лавров заявил, что Запад запретил Украине продолжать переговоры с Россией
  • Зеленский посетил позиции украинских войск в Запорожье и в районе Бахмута и Лисичанска. Фото
  • Референдум в Казахстане: предварительная явка составила более 28%


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com