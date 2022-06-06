Новый коронавирус выявлен у грызунов в Швеции

CentralAsia (CA) - В Швеции обнаружен новый коронавирус, распространяющийся среди грызунов, сообщается на сайте Science Alert.

Исследователи из Научного центра зоонозов Уппсальского университета определили новый коронавирус, который они назвали вирусом Grimsö, среди шведских рыжих полевок. Ученые пока не знают, опасен ли недавно обнаруженный вирус для людей. Тем не менее, по их словам, полученные результаты являются хорошим напоминанием о том, почему люди должны контролировать вирусы дикой природы, особенно те, которые переносятся животными, живущими в непосредственной близости.

«Мы до сих пор не знаем, какие потенциальные угрозы вирус Grimsö может представлять для общественного здравоохранения. Однако, основываясь на наших наблюдениях и предыдущих коронавирусах, выявленных среди полевок, есть веские основания продолжать мониторинг коронавируса среди диких грызунов», - пояснил вирусолог Оке Лундквист из Уппсальского университета в Швеции.

Рыжие полевки одни из самых распространенных грызунов в Европе. При поиске убежища от неблагоприятных погодных условий полевки, как известно, укрываются в городских зданиях, и это увеличивает риск заражения людей.

Вирус стабильно выявлялся методом секвенирования РНК из образцов легких животных в течение как минимум двух лет. В период с 2015 по 2017 год исследователи обследовали 450 диких полевок с участка к западу от Стокгольма под названием Гримсе. Тестируя грызунов на коронавирусы, команда обнаружила новый бетакоронавирус, циркулирующий в 3,4% образцов. Бетакоронавирусы обычно встречаются среди летучих мышей и грызунов, и при передаче людям они становятся причиной возникновения простуды и респираторных вирусов, таких как SARS-CoV-2.

Более того, коронавирусы других типов были широко распространены среди полевок в других частях Европы, таких как Франция, Германия и Польша, что предполагает, что эти животные являются естественными резервуарами для болезни.

По мнению ученых, распространяющаяся природа вируса Grimsö является плохим знаком и указывает на то, что вирус легко адаптируется к новым хозяевам и местам обитания.