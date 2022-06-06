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Путин заявил, что к росту бедности и дефициту продовольствия в мире привели ошибки

CentralAsia (CA) -  Президент России Владимир Путин считает, что глобальное ускорение инфляции, рост бедности и дефицит продовольствия — следствие «многолетних ошибок» западных стран. Об этом говорится в приветствии участникам, организаторам и гостям ХХV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), опубликованном на сайте Кремля. О каких именно ошибках идет речь, в тексте телеграммы не поясняется.

«Юбилейная встреча проходит в непростое для всего международного сообщества время. Многолетние ошибки западных стран в экономической политике и нелегитимные санкции привели к волне глобальной инфляции, к разрушению привычных логистических и производственных цепочек, к резкому росту бедности и дефициту продовольствия. Но, как это бывает, вместе с вызовами открываются и перспективы»,— говорится в сообщении.

В телеграмме Путин также выразил уверенность, что «для России 2020-е годы станут периодом укрепления экономического суверенитета». Это, по его словам, предусматривает «ускоренное развитие собственной инфраструктурной и технологической базы, качественное повышение уровня подготовки специалистов, а также формирование независимой и эффективной финансовой системы». Он также отметил, что указанный процесс будет проходить с опорой на частную инициативу, при этом российская экономика «разумеется, сохранит курс на открытость и широкое международное сотрудничество».

ПМЭФ в нынешнем году пройдет с 15 по 18 июня.

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